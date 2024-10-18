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Працює на двох видах палива: Volkswagen представив оновлений кросовер Nivus

П'ятниця 18 жовтня 2024 13:17
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Працює на двох видах палива: Volkswagen представив оновлений кросовер Nivus Фото: Volkswagen представив оновлений кросовер Nivus (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

Компактний кросовер Volkswagen Nivus чотири роки тому став першою моделлю, що була розроблена під керівництвом бразильського підрозділу компанії. Тепер у Бразилії представлений рестайлінговий Nivus, який приміряв свіжий фірмовий стиль марки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу німецького автовиробника.

Основні зміни – зовні. У кросовера повністю перероблено передню частину, також машина отримала нові фари, також основний повітрозабірник тепер розташований знизу в бампері. Нові задні ліхтарі теж з'єднані смужкою, в бампері з'явилася імітація дифузора. У палітру додані нові кольори кузова Turbo Blue та Titan Blue.

Працює на двох видах палива: Volkswagen представив оновлений кросовер Nivus

Зміни в салоні скромніші. Так, дизайнери переглянули оббивку сидінь і дверей, встановили сенсорний пульт клімат-контролю,. Медіасистема Volkswagen Play, створена спеціально для бразильських моделей, набула нової графіки та розширеного набору онлайн-можливостей.

Кросовер Nivus оснащується трициліндровим турбомотором 1.0 TSI, шестиступінчастим "автоматом" та переднім приводом. Цікаво, що авто може працювати на двох видах палива. На бензині двигун видає 116 к.с., а на поширеному в Бразилії етанолі – 128 к.с. Оновлений Volkswagen Nivus вже доступний для замовлення за ціною від 24 тисяч доларів.

Працює на двох видах палива: Volkswagen представив оновлений кросовер Nivus

Окрім того, на першу половину 2025 року призначено дебют версії Nivus GTS. Заявлено, що такий кросовер створений за запитом покупців, і матиме двигун 1.4 TSI. З видимих ​​відмінностей від базової моделі — інші радіаторні грати, ефектні колеса, збільшений спойлер на кормі і чорний декор.

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