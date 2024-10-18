Работает на двух видах топлива: Volkswagen представил обновленный кроссовер Nivus

Компактный кроссовер Volkswagen Nivus четыре года назад стал первой моделью, разработанной под руководством бразильского подразделения компании. Теперь в Бразилии представлен рестайлинговый Nivus, примеряющий свежий фирменный стиль марки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу немецкого автопроизводителя.

Основные изменения – снаружи. У кроссовера полностью переделана передняя часть, а также машина получила новые фары, а также основной воздухозаборник теперь расположен снизу в бампере. Новые задние фонари тоже соединены полоской, в бампере появилась имитация диффузора. В палитру добавлены новые цвета кузова Turbo Blue и Titan Blue.

Изменения в салоне более скромные. Так, дизайнеры просмотрели обивку сидений и дверей, установили сенсорный пульт климат-контроля. Медиасистема Volkswagen Play, созданная специально для бразильских моделей, приобрела новую графику и расширенный набор онлайн-возможностей.

Кроссовер Nivus оснащается трехцилиндровым турбомотором 1.0 TSI, шестиступенчатым "автоматом" и передним приводом. Интересно, что автомобиль может работать на двух видах топлива. На бензине двигатель выдает 116 л.с., а на распространенном в Бразилии этаноле – 128 л.с. Обновленный Volkswagen Nivus уже доступен для заказа по цене от 24 тысяч долларов.

Кроме того, на первую половину 2025 года назначен дебют версии Nivus GTS. Заявлено, что такой кроссовер создан по запросу покупателей и будет иметь двигатель 1.4 TSI. Из видимых отличий от базовой модели — другая радиаторная решетка, эффектные колеса, увеличенный спойлер на корме и черный декор.