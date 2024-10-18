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Работает на двух видах топлива: Volkswagen представил обновленный кроссовер Nivus

Пятница 18 октября 2024 13:17
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Работает на двух видах топлива: Volkswagen представил обновленный кроссовер Nivus Фото: Volkswagen представил обновленный кроссовер Nivus (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

Компактный кроссовер Volkswagen Nivus четыре года назад стал первой моделью, разработанной под руководством бразильского подразделения компании. Теперь в Бразилии представлен рестайлинговый Nivus, примеряющий свежий фирменный стиль марки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу немецкого автопроизводителя.

Основные изменения – снаружи. У кроссовера полностью переделана передняя часть, а также машина получила новые фары, а также основной воздухозаборник теперь расположен снизу в бампере. Новые задние фонари тоже соединены полоской, в бампере появилась имитация диффузора. В палитру добавлены новые цвета кузова Turbo Blue и Titan Blue.

Работает на двух видах топлива: Volkswagen представил обновленный кроссовер Nivus

Изменения в салоне более скромные. Так, дизайнеры просмотрели обивку сидений и дверей, установили сенсорный пульт климат-контроля. Медиасистема Volkswagen Play, созданная специально для бразильских моделей, приобрела новую графику и расширенный набор онлайн-возможностей.

Кроссовер Nivus оснащается трехцилиндровым турбомотором 1.0 TSI, шестиступенчатым "автоматом" и передним приводом. Интересно, что автомобиль может работать на двух видах топлива. На бензине двигатель выдает 116 л.с., а на распространенном в Бразилии этаноле – 128 л.с. Обновленный Volkswagen Nivus уже доступен для заказа по цене от 24 тысяч долларов.

Работает на двух видах топлива: Volkswagen представил обновленный кроссовер Nivus

Кроме того, на первую половину 2025 года назначен дебют версии Nivus GTS. Заявлено, что такой кроссовер создан по запросу покупателей и будет иметь двигатель 1.4 TSI. Из видимых отличий от базовой модели — другая радиаторная решетка, эффектные колеса, увеличенный спойлер на корме и черный декор.

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