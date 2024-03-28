Працює дистанційно, оснащений камерою. Федоров розповів про новий комплекс розмінування

В Україні протестували новий мінний трал під назвою Ratel Deminer. Він допоможе з гуманітарним розмінуванням, а також стане в пригоді ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова .

За словами Федорова, мінний трал знаходить і нейтралізує протипіхотні міни. Він працює дистанційно, а отже, зберігає життя військових. Це розробка від Brave1.

Комплекс оснащений камерою денного бачення, що допомагає краще ним керувати. Ratel Deminer знищує міни типу ПФМ-1, ПМН-4, ПМН-3 і ПМН-2.

Розробники вже провели випробування Ratel Deminer у реальних умовах. Комплекс застосовували для гуманітарного розмінування від протипіхотних мін біля Святогірська Донецької області.

Ratel Deminer отримав статус BRV1, це означає, що розробку визначили пріоритетною для Сил безпеки та оборони. Наразі комплекс доопрацьовують і збільшують потужності.

Розмінування України