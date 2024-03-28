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Работает дистанционно, оснащен камерой. Федоров рассказал о новом комплексе разминирования

Украина, Четверг 28 марта 2024 19:06
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Работает дистанционно, оснащен камерой. Федоров рассказал о новом комплексе разминирования Фото: новый комплекс разминирования представили в Минцифре (t.me/zedigital)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине протестировали новый минный трал под названием Ratel Deminer. Он поможет с гуманитарным разминированием, а также пригодится ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

По словам Федорова, минный трал находит и нейтрализует противопехотные мины. Он работает дистанционно, а значит, сохраняет жизни военных. Это разработка от Brave1.

Комплекс оснащен камерой дневного видения, что помогает лучше им управлять. Ratel Deminer уничтожает мины типа ПФМ-1, ПМН-4, ПМН-3 и ПМН-2.

Разработчики уже провели испытания Ratel Deminer в реальных условиях. Комплекс применяли для гуманитарного разминирования от противопехотных мин возле Святогорска Донецкой области.

Ratel Deminer получил статус BRV1, это означает, что разработку определили приоритетной для Сил безопасности и обороны. Сейчас комплекс дорабатывают и увеличивают мощности.

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

В апреле прошлого года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

К тому же в Украине будут компенсировать расходы по заказу разминирования.

Недавно в Харьковской области во время работ по разминированию территории взорвалась спецтехника. Пострадавших в результате инцидента нет.

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