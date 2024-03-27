Працівники військкоматів входять до складу мобільних вогневих груп ППО в Україні

"ТЦК та СП є складовою Збройних Сил України, а працівники переводяться до бойових підрозділів. Вони у складі зведених підрозділів виконують бойові завдання, зокрема виконують завдання ППО на території області у складі мобільних вогневих груп", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що до ТЦК переводяться воїни, які за станом здоров’я не можуть виконувати обов’язки у бойових підрозділах.

"У складі ТЦК є військовослужбовці і працівники (цивільні громадяни). Працівники не мають форми і зброї, а військовослужбовці – мають", - додали у військкоматі.

Крім того, у Центрі додали, що ТЦК та СП призивають громадян за мобілізацією і за контрактом для різних підрозділів Сил оборони, але направляють до навчальних центрів.

"ТЦК та СП не єдиний спосіб потрапити до війська. Можна звертатися напряму до військових частин або до рекрутингових центрів", - резюмують у рповідомленні.