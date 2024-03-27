Работники военкоматов входят в состав мобильных огневых групп ПВО в Украине

"ТЦК и СП являются составной частью Вооруженных Сил Украины, а работники переводятся в боевые подразделения. Они в составе сводных подразделений выполняют боевые задания, в частности выполняют задачи ПВО на территории области в составе мобильных огневых групп", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в ТЦК переводятся воины, которые по состоянию здоровья не могут исполнять обязанности боевых подразделений.

"В составе ТЦК есть военнослужащие и работники (граждане). Работники не имеют формы и оружия, а военнослужащие - имеют", - добавили в военкомате.

Кроме того, в Центре добавили, что ТЦК и СП призывают граждан по мобилизации и по контракту для разных подразделений Сил обороны, но направляют в учебные центры.

"ТЦК и СП не единственный способ попасть в армию. Можно обращаться напрямую в воинские части или в рекрутинговые центры", - резюмируют в сообщении.