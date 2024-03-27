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Працівники військкоматів входять до складу мобільних вогневих груп ППО в Україні

Україна, Середа 27 березня 2024 12:49
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Працівники військкоматів входять до складу мобільних вогневих груп ППО в Україні Фото: працівники військкоматів входять до складу мобільних вогневих груп ППО в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Працівники ТЦК та СП є частиною Збройних Сил України. Зокрема, беруть участь у виконанні завдань мобільних вогневих груп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП.

"ТЦК та СП є складовою Збройних Сил України, а працівники переводяться до бойових підрозділів. Вони у складі зведених підрозділів виконують бойові завдання, зокрема виконують завдання ППО на території області у складі мобільних вогневих груп", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що до ТЦК переводяться воїни, які за станом здоров’я не можуть виконувати обов’язки у бойових підрозділах.

"У складі ТЦК є військовослужбовці і працівники (цивільні громадяни). Працівники не мають форми і зброї, а військовослужбовці – мають", - додали у військкоматі.

Крім того, у Центрі додали, що ТЦК та СП призивають громадян за мобілізацією і за контрактом для різних підрозділів Сил оборони, але направляють до навчальних центрів.

"ТЦК та СП не єдиний спосіб потрапити до війська. Можна звертатися напряму до військових частин або до рекрутингових центрів", - резюмують у рповідомленні.

ППО в Україні

Україна отримала весь номенклатурний список ППО, про який домовлялася із західними партнерами. Але цих систем потрібно більше за кількістю. Зокрема, як розповідав екс-спікер Повітряних сил Юрій Ігнат, Україна потребує більше таких систем як Patriot, SAMP/T IRIS-T, NASAMS, щоб захистити країну і ті об'єкти, які ворог намагатиметься атакувати і знищити.

Зокрема, навколо Києва збудовано багаторівневу систему протиповітряної оборони (ППО), яка складається з різних видів озброєння. Водночас, жодна ППО, зокрема й столиці, не гарантує повного захисту.

Додамо, що ще минулого року повідомлялося, що, зокрема, на півночі України йде підготовка та формування нових вогневих груп ППО. Вони - чудова альтернатива високоякісним зенітним ракетам, на витрату запасу яких при знищенні цілей розраховує РФ.

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