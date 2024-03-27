Работники военкоматов входят в состав мобильных огневых групп ПВО в Украине
Работники ТЦК и СП являются частью Вооруженных Сил Украины. В частности, принимают участие в выполнении задач мобильных огневых групп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП.
"ТЦК и СП являются составной частью Вооруженных Сил Украины, а работники переводятся в боевые подразделения. Они в составе сводных подразделений выполняют боевые задания, в частности выполняют задачи ПВО на территории области в составе мобильных огневых групп", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что в ТЦК переводятся воины, которые по состоянию здоровья не могут исполнять обязанности боевых подразделений.
"В составе ТЦК есть военнослужащие и работники (граждане). Работники не имеют формы и оружия, а военнослужащие - имеют", - добавили в военкомате.
Кроме того, в Центре добавили, что ТЦК и СП призывают граждан по мобилизации и по контракту для разных подразделений Сил обороны, но направляют в учебные центры.
"ТЦК и СП не единственный способ попасть в армию. Можно обращаться напрямую в воинские части или в рекрутинговые центры", - резюмируют в сообщении.
ПВО в Украине
Украина получила весь номенклатурный список ПВО, о котором договаривалась с западными партнерами. Но этих систем нужно больше по количеству. В частности, как рассказывал экс-спикер Воздушных сил Юрий Игнат, Украина нуждается больше в таких системах как Patriot, SAMP/T IRIS-T, NASAMS, чтобы защитить страну и те объекты, которые враг будет пытаться атаковать и уничтожить.
В частности, вокруг Киева построена многоуровневая система противовоздушной обороны (ПВО), которая состоит из разных видов вооружения. В то же время, ни одна ПВО, в том числе и столицы, не гарантирует полную защиту.
Добавим, что еще в прошлом году сообщалось, что в частности, на севере Украины идет подготовка и формирование новых огневых групп ПВО. Они - прекрасная альтернатива высококачественным зенитным ракетам, на расход запаса которых при уничтожении целей расчитывает РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.