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Работники военкоматов входят в состав мобильных огневых групп ПВО в Украине

Украина, Среда 27 марта 2024 12:49
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Работники военкоматов входят в состав мобильных огневых групп ПВО в Украине Фото: работники военкоматов входят в состав мобильных огневых групп ПВО в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Работники ТЦК и СП являются частью Вооруженных Сил Украины. В частности, принимают участие в выполнении задач мобильных огневых групп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП.

"ТЦК и СП являются составной частью Вооруженных Сил Украины, а работники переводятся в боевые подразделения. Они в составе сводных подразделений выполняют боевые задания, в частности выполняют задачи ПВО на территории области в составе мобильных огневых групп", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в ТЦК переводятся воины, которые по состоянию здоровья не могут исполнять обязанности боевых подразделений.

"В составе ТЦК есть военнослужащие и работники (граждане). Работники не имеют формы и оружия, а военнослужащие - имеют", - добавили в военкомате.

Кроме того, в Центре добавили, что ТЦК и СП призывают граждан по мобилизации и по контракту для разных подразделений Сил обороны, но направляют в учебные центры.

"ТЦК и СП не единственный способ попасть в армию. Можно обращаться напрямую в воинские части или в рекрутинговые центры", - резюмируют в сообщении.

ПВО в Украине

Украина получила весь номенклатурный список ПВО, о котором договаривалась с западными партнерами. Но этих систем нужно больше по количеству. В частности, как рассказывал экс-спикер Воздушных сил Юрий Игнат, Украина нуждается больше в таких системах как Patriot, SAMP/T IRIS-T, NASAMS, чтобы защитить страну и те объекты, которые враг будет пытаться атаковать и уничтожить.

В частности, вокруг Киева построена многоуровневая система противовоздушной обороны (ПВО), которая состоит из разных видов вооружения. В то же время, ни одна ПВО, в том числе и столицы, не гарантирует полную защиту.

Добавим, что еще в прошлом году сообщалось, что в частности, на севере Украины идет подготовка и формирование новых огневых групп ПВО. Они - прекрасная альтернатива высококачественным зенитным ракетам, на расход запаса которых при уничтожении целей расчитывает РФ.

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