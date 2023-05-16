Працівники фармкомпанії "Здоров’я" вибороли "золото" на чемпіонаті України з вільної боротьби

З 10 по 12 травня пройшов чемпіонат України з жіночої боротьби, вільної боротьби та Кубок України з греко-римської боротьби. Золоті медалі серед жінок і чоловіків здобули двоє працівників фармацевтичної компанії "Здоров’я".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
Захід відбувався у Львові на Навчально-спортивній базі літніх видів спорту. У чемпіонаті взяли участь понад 400 учасників з усіх областей України.
Паралельно на чотирьох килимах за Кубок України змагалися класики, а на Чемпіонаті України - борці та борчині вільного стилю.
У фіналі серед спортсменів різних категорій першість здобули й працівники фармкомпанії "Здоров’я". У здобутку борців додалися "золоті" медалі: Ілона Прокопевнюк перемогла серед жінок у категорії 62 кг та Каміль Керимов - серед чоловіків у категорії 57 кг.
Змагання проводила Асоціація спортивної боротьби України. Учасники відзначили високий рівень організації та відповідність міжнародним стандартам. Протягом трьох днів найкращі спортсмени з усіх областей України виборювали собі місця у національній збірній України.
Голова наглядової ради фармкомпанії "Здоров’я" Олександр Доровський привітав співробітників із перемогою, а також усіх спортсменів та тренерський штаб.
"Чемпіонат показав не тільки високий рівень фізичної та технічної підготовки українських борців, а й велику силу характеру. Нехай цей успіх буде лише початком переможної кар'єри та подальших звершень на міжнародному спортивному ринзі. Наша країна пишається вами! Також хочу подякувати ЗСУ - саме завдяки нашим захисникам є можливість організовувати та проводити такі чемпіонати, а молодь має змогу продовжувати тренуватися", - наголосив Олександр Доровський.
У фармкомпанії переконані, що лише разом можна перемогти у цій війні. Працівники виробляють окопні свічки, буржуйки, доставляють медикаменти та гарячі обіди. Керівництво фінансує придбання автомобілів, ремонт техніки, закупає спецобладнання.
Нагадаємо, з початку війни фармкомпанія "Здоров’я" не перестає підтримувати талановитих спортсменів, дає змогу професійно зростати та розвиватись, посідати високі місця на п’єдесталах міжнародних змагань.
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