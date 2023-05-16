Работники фармкомпании "Здоровье" завоевали "золото" на чемпионате Украины по вольной борьбе

Мероприятие проходило во Львове на Учебно-спортивной базе летних видов спорта. В чемпионате приняли участие более 400 участников из всех областей Украины.

Параллельно на четырех коврах за Кубок Украины соревновались классики, а на Чемпионате Украины - борцы и борцы свободного стиля.

В финале среди спортсменов разных категорий первенство завоевали и работники фармкомпании "Здоровье". В достижении борцов добавились "золотые" медали: Илона Прокопенюк победила среди женщин в категории 62 кг и Камиль Керимов - среди мужчин в категории 57 кг.

Соревнования проводилась Ассоциацией спортивной борьбы Украины. Участники отметили высокий уровень организации и соответствие международным стандартам. В течение трех дней лучшие спортсмены из всех областей Украины завоевывали себе места в национальной сборной Украины.

Глава наблюдательного совета фармкомпании "Здоровье" Александр Доровский поздравил сотрудников с победой, а также всех спортсменов и тренерский штаб.

"Чемпионат показал не только высокий уровень физической и технической подготовки украинских борцов, но и большую силу характера. Пусть этот успех будет только началом победной карьеры и дальнейших свершений на международном спортивном ринге. Наша страна гордится вами! Также хочу поблагодарить ВСУ - именно благодаря нашим защитникам есть возможность организовывать и проводить такие чемпионаты, а молодежь может продолжать тренироваться", - подчеркнул Александр Доровский.

В фармкомпании уверены, что только вместе можно победить в этой войне. Работники производят окопные свечи, буржуйки, доставляют медикаменты и горячие обеды. Руководство финансирует приобретение автомобилей, ремонт техники, закупает спецоборудование.

Напомним, с начала войны фармкомпания "Здоровье" не перестает поддерживать талантливых спортсменов, позволяет профессионально расти и развиваться, занимать высокие места на пьедесталах международных соревнований.