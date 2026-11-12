Терехов пропонує надати додаткові соцгарантії працівникам прифронтових громад

Зокрема, АПМГ пропонує, зокрема, зараховувати один рік роботи на відповідних територіях за два роки страхового стажу. Відповідний законопроєкт, напрацьований спільно з народними депутатами - представниками МФО "Прифронтові території", вже зареєстрований у Верховній Раді.

"Люди, які продовжують працювати на прифронтових територіях, заслуговують на особливий статус. Це справедливий підхід до тих, хто щодня працює в умовах небезпеки й забезпечує життєдіяльність громад. І в цьому суть нашого законопроєкту", - наголосив Ігор Терехов.

Йдеться про соціальних працівників, медиків, учителів, енергетиків, працівників комунальних підприємств та інших фахівців, від яких залежить доступ людей до базових послуг. Попри постійні обстріли та безпекові загрози, вони залишаються на своїх робочих місцях і продовжують допомагати людям.

Зазначимо, що ініціатива стосується не лише тих, хто продовжує працювати на цих територіях сьогодні, а й усіх, хто виконував таку роботу від початку повномасштабного вторгнення – зокрема приїжджав на прифронтові території у відрядження або працював вахтовим методом, навіть якщо згодом залишив ці території.

Ігор Терехов окремо подякував соціальним працівникам за їхню щоденну роботу та відданість людям.

"Я чудово розумію, наскільки важка ваша щоденна робота і наскільки вона відрізняється від роботи колег у тилових регіонах. Хочу подякувати вам за те, що не залишили людей, продовжуєте надавати їм допомогу. Ви даєте людям головне - можливість жити. Без вас багато хто просто не мав би такої можливості", - сказав він.

Окрім особливого статусу для працівників прифронтових територій, Асоціація виступає за підвищення основних соціальних стандартів. Зокрема, пропонує встановити мінімальну заробітну плату на рівні щонайменше 10 тис. грн, мінімальну пенсію - 6 тис. грн, а прожитковий мінімум - 7,6 тис. грн.

"Ми пропонуємо підвищити мінімальну заробітну плату щонайменше до 10 тисяч гривень, мінімальну пенсію – до 6 тисяч, а прожитковий мінімум встановити на рівні 7600 гривень. Адже чудово розуміємо, що прожити на пенсію у 3,5 тисячі гривень сьогодні практично неможливо, коли ліки та продукти харчування постійно дорожчають", — зазначив Ігор Терехов.

Також АПМГ пропонує знизити ПДВ на основні продукти харчування до 5%, а на лікарські засоби – із 7% до 5%. Серед пріоритетів - збереження аптечної мережі та розширення доступу населення до програми "Доступні ліки".

За словами голови АПМГ, посилення соціального захисту потребує системних рішень і належного фінансування з державного бюджету. Можливості окремих громад обмежені, тому підвищення соціальних стандартів і підтримка тих, хто працює в умовах війни, мають стати загальнодержавним пріоритетом.

Асоціація прифронтових міст та громад, яка об’єднує понад 360 громад і міст із 12 областей України, продовжує відстоювати ці пропозиції у взаємодії з урядом та Верховною Радою.