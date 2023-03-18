Співробітникам держорганів та приватних компаній Чехії заборонили використовувати TikTok

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Pague International .

Співробітникам не дозволяють використовувати китайську програму на робочих комп'ютерах і телефонах з міркувань безпеки. Також заборона може розповсюджуватися на особисті пристрої, якщо працівники використовують їх для роботи.

Відповідне розпорядження було випущено канцелярією Сенату Чеської Республіки та міністерства. Таке рішення ухвалили напівдержавна енергетична компанія ČEZ, Академія наук ЧР, Чесько-Моравська конфедерація профспілок, банк ČSOB та низка інших установ, організацій та компаній.

Національне агентство кібернетичної та інформаційної безпеки Чехії стурбоване потенційною загрозою безпеці, пов'язаної з використанням TikTok, насамперед через обсяг даних користувачів, що збираються додатком, а також через спосіб обробки цих даних.