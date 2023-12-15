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Працівника херсонської колонії засуджено до 14 років за держзраду

П'ятниця 15 грудня 2023 22:48
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Працівника херсонської колонії засуджено до 14 років за держзраду Ілюстративне фото: працівника херсонської колонії засуджено до 14 років за держзраду (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Київська міська прокуратура встановила особу колаборанта, який виконував злочинні накази та розпорядження представників країни-агресора у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.

За даними слідства, засуджений після захоплення Херсона, порушив присягу працівника правоохоронного органу та добровільно зайняв посаду в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території.

Він став так званим "начальником Херсонского следственного изолятора". Чоловік виконував злочинні накази та розпорядження представників країни-агресора, сприяючи становленню незаконних окупаційних правоохоронних органів.

Він також організовував здійснення охорони осіб, поміщених до незаконно створеної установи.

Вироком суду його засуджено до 14 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати будь-які посади в органах державної влади на строк 10 років з конфіскацією всього належного майна.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Херсоні правоохоронці затримали колаборанта, який торік допомагав Росії проводити "референдум".

Тим часом жителя Закарпатської області засудили до чотирьох років за сприяння втечі військовозобов’язаних за кордон.

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Херсон Офіс Генпрокурора
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