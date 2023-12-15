Работник херсонской колонии приговорен к 14 годам за госизмену
Киевская городская прокуратура установила личность коллаборанта, выполнявшего преступные приказы и распоряжения представителей страны-агрессора в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
По данным следствия, осужденный после захвата Херсона нарушил присягу работника правоохранительного органа и добровольно занял должность в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории.
Он стал так называемым "начальником Херсонского следственного изолятора". Муж выполнял преступные приказы и распоряжения представителей страны-агрессора, способствуя становлению незаконных оккупационных правоохранительных органов.
Он также организовывал осуществление охраны лиц, помещенных в незаконно созданное учреждение.
Приговором суда он приговорен к 14 годам лишения свободы с лишением права занимать любые должности в органах государственной власти сроком 10 лет с конфискацией всего надлежащего имущества.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что в Херсоне правоохранители задержали коллаборанта, который в прошлом году помогал России проводить "референдум".
Между тем жителя Закарпатской области приговорили к четырем годам при содействии бегства военнообязанных за границу.
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