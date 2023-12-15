ua en ru
Пт, 15 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Работник херсонской колонии приговорен к 14 годам за госизмену

Пятница 15 декабря 2023 22:48
UA EN RU
Работник херсонской колонии приговорен к 14 годам за госизмену Иллюстративное фото: работник херсонской колонии приговорен к 14 годам за госизмену (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Киевская городская прокуратура установила личность коллаборанта, выполнявшего преступные приказы и распоряжения представителей страны-агрессора в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

По данным следствия, осужденный после захвата Херсона нарушил присягу работника правоохранительного органа и добровольно занял должность в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории.

Он стал так называемым "начальником Херсонского следственного изолятора". Муж выполнял преступные приказы и распоряжения представителей страны-агрессора, способствуя становлению незаконных оккупационных правоохранительных органов.

Он также организовывал осуществление охраны лиц, помещенных в незаконно созданное учреждение.

Приговором суда он приговорен к 14 годам лишения свободы с лишением права занимать любые должности в органах государственной власти сроком 10 лет с конфискацией всего надлежащего имущества.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что в Херсоне правоохранители задержали коллаборанта, который в прошлом году помогал России проводить "референдум".

Между тем жителя Закарпатской области приговорили к четырем годам при содействии бегства военнообязанных за границу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Офис Генпрокурора
NEWS
Без плана на 2025 год? Сколько еще готов воевать Путин: оценка экспертов и ГУР
Без плана на 2025 год? Сколько еще готов воевать Путин: оценка экспертов и ГУР
DAILY
Валютные качели или НБУ против Минфина: кто победит в борьбе за курс и бюджет
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Валютные качели или НБУ против Минфина: кто победит в борьбе за курс и бюджет