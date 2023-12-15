Работник херсонской колонии приговорен к 14 годам за госизмену

Киевская городская прокуратура установила личность коллаборанта, выполнявшего преступные приказы и распоряжения представителей страны-агрессора в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

По данным следствия, осужденный после захвата Херсона нарушил присягу работника правоохранительного органа и добровольно занял должность в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории.

Он стал так называемым "начальником Херсонского следственного изолятора". Муж выполнял преступные приказы и распоряжения представителей страны-агрессора, способствуя становлению незаконных оккупационных правоохранительных органов.

Он также организовывал осуществление охраны лиц, помещенных в незаконно созданное учреждение.

Приговором суда он приговорен к 14 годам лишения свободы с лишением права занимать любые должности в органах государственной власти сроком 10 лет с конфискацией всего надлежащего имущества.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что в Херсоне правоохранители задержали коллаборанта, который в прошлом году помогал России проводить "референдум".

Между тем жителя Закарпатской области приговорили к четырем годам при содействии бегства военнообязанных за границу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.