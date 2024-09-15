Працівник та військовослужбовець ТЦК - це два різних поняття? Що варто знати

В Україні працівники та військовослужбовці ТЦК відіграють різні, але взаємодоповнюючі ролі у забезпеченні національної оборони та мобілізаційної готовності. Якщо перші виконують адміністративні та організаційні функції, то другі займаються безпосереднім виконанням військових обов'язків та забезпеченням готовності до оборони.

Про це розповідає РБК-Україна в матеріалі, посилаючись на роз'яснення Волинського обласного ТЦК та СП.

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Визначення ролей працівника та військовослужбовця ТЦК

Працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки:

Є цивільними особами, які працюють на державній службі або за трудовим договором.

Займаються адміністративною роботою, обліком призовників, організацією та координацією заходів, пов'язаних з мобілізацією та військовим обліком.

Як правило, для зайняття цієї посади не потрібна військова підготовка. Проте, знання законодавства та організаційних процесів є необхідними.

Військовослужбовці ТЦК:

Є військовими особами, які проходять військову службу за контрактом або за призовом.

Включають організацію та проведення призову на військову службу, участь в оперативних заходах, навчання та тренування призовників, забезпечення мобілізаційної готовності.

Потребують відповідної військової підготовки, фізичної форми та навичок, необхідних для виконання військових обов'язків.

Права та обов'язки

Працівники ТЦК зазвичай працюють за стандартним робочим графіком цивільних службовців, а також:

Користуються правами, передбаченими трудовим законодавством для цивільних працівників.

Не підлягають військовим наказам, проте можуть виконувати адміністративні накази керівництва.

Також вони можуть просуватися по службі в рамках цивільної державної служби, отримуючи вищі посади адміністративного характеру та проходити додаткові курси підвищення кваліфікації, але в основному цивільного спрямування.

Натомість військовослужбовці ТЦК можуть мати ненормований робочий день, включаючи чергування та роботу у вихідні дні. Крім того:

Підлягають військовій дисципліні та законодавству про військову службу.

Підпорядковуються військовим наказам та можуть бути залучені до військових операцій.

Вони мають можливість кар'єрного зростання в рамках військової служби, отримуючи звання та посади вищого рівня. Постійно проходять військову підготовку, навчання та тренування для підвищення кваліфікації та готовності.

Отже, обидві категорії є важливими для ефективного функціонування ТЦК та підтримання національної безпеки.

Працівники територіальних центрів комплектування не носять військову форму, на відміну від військовослужбовців ТЦК. Тому, якщо ви бачите на вулицях міста людей з ТЦК, які перевіряють військово-облікові документи - вони є військовослужбовцями ТЦК, структури Збройних сил України.