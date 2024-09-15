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Працівник та військовослужбовець ТЦК - це два різних поняття? Що варто знати

Неділя 15 вересня 2024 08:00
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Працівник та військовослужбовець ТЦК - це два різних поняття? Що варто знати Фото: між працівником та військовослужбовцем ТЦК є різниця (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні працівники та військовослужбовці ТЦК відіграють різні, але взаємодоповнюючі ролі у забезпеченні національної оборони та мобілізаційної готовності. Якщо перші виконують адміністративні та організаційні функції, то другі займаються безпосереднім виконанням військових обов'язків та забезпеченням готовності до оборони.

Про це розповідає РБК-Україна в матеріалі, посилаючись на роз'яснення Волинського обласного ТЦК та СП.

Зміст

Визначення ролей працівника та військовослужбовця ТЦК

Працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки:

  • Є цивільними особами, які працюють на державній службі або за трудовим договором.
  • Займаються адміністративною роботою, обліком призовників, організацією та координацією заходів, пов'язаних з мобілізацією та військовим обліком.
  • Як правило, для зайняття цієї посади не потрібна військова підготовка. Проте, знання законодавства та організаційних процесів є необхідними.

Військовослужбовці ТЦК:

  • Є військовими особами, які проходять військову службу за контрактом або за призовом.
  • Включають організацію та проведення призову на військову службу, участь в оперативних заходах, навчання та тренування призовників, забезпечення мобілізаційної готовності.
  • Потребують відповідної військової підготовки, фізичної форми та навичок, необхідних для виконання військових обов'язків.

Права та обов'язки

Працівники ТЦК зазвичай працюють за стандартним робочим графіком цивільних службовців, а також:

  • Користуються правами, передбаченими трудовим законодавством для цивільних працівників.
  • Не підлягають військовим наказам, проте можуть виконувати адміністративні накази керівництва.

Також вони можуть просуватися по службі в рамках цивільної державної служби, отримуючи вищі посади адміністративного характеру та проходити додаткові курси підвищення кваліфікації, але в основному цивільного спрямування.

Натомість військовослужбовці ТЦК можуть мати ненормований робочий день, включаючи чергування та роботу у вихідні дні. Крім того:

  • Підлягають військовій дисципліні та законодавству про військову службу.
  • Підпорядковуються військовим наказам та можуть бути залучені до військових операцій.

Вони мають можливість кар'єрного зростання в рамках військової служби, отримуючи звання та посади вищого рівня. Постійно проходять військову підготовку, навчання та тренування для підвищення кваліфікації та готовності.

Отже, обидві категорії є важливими для ефективного функціонування ТЦК та підтримання національної безпеки.

Працівники територіальних центрів комплектування не носять військову форму, на відміну від військовослужбовців ТЦК. Тому, якщо ви бачите на вулицях міста людей з ТЦК, які перевіряють військово-облікові документи - вони є військовослужбовцями ТЦК, структури Збройних сил України.

Нагадаємо, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, починаючи з 2022 року.

ТЦК відмовились від паперового обліку осіб на користь ведення електронного обліку на базі Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів вже на законодавчому рівні.

Раніше РБК-Україна розповідало, які повноваження мають ТЦК та СП, наводячи відповідний список.

Додамо, нещодавно в одному з обласних ТЦК та СП заявили, що у разі загрози життю військовослужбовців, по нападниках будуть відкривати вогонь на ураження.

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