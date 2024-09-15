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Работник и военнослужащий ТЦК - это два разных понятия? Что следует знать

Воскресенье 15 сентября 2024 08:00
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Работник и военнослужащий ТЦК - это два разных понятия? Что следует знать Фото: между работником и военнослужащим ТЦК есть разница (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине работники и военнослужащие ТЦК играют разные, но взаимодополняющие роли в обеспечении национальной обороны и мобилизационной готовности. Если первые выполняют административные и организационные функции, то вторые занимаются непосредственным исполнением военных обязанностей и обеспечением готовности к обороне.

Об этом рассказывает РБК-Украина в материале, ссылаясь на разъяснение Волынского областного ТЦК и СП.

Содержание

Определение ролей работника и военнослужащего ТЦК

Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки:

  • Являются гражданскими лицами, работающими на государственной службе или по трудовому договору.
  • Занимаются административной работой, учетом призывников, организацией и координацией мероприятий, связанных с мобилизацией и военным учетом.
  • Как правило, для занятия этой должности не требуется военной подготовки. Тем не менее, знания законодательства и организационных процессов необходимы.

Военнослужащие ТЦК:

  • Являются военными лицами, проходящими военную службу по контракту или по призыву.
  • Включают организацию и проведение призыва на военную службу, участие в оперативных мероприятиях, обучение и тренировку призывников, обеспечение мобилизационной готовности.
  • Нуждаются в соответствующей военной подготовке, физической форме и навыках, необходимых для выполнения воинских обязанностей.

Права и обязанности

Работники ТЦК обычно работают по стандартному рабочему графику гражданских служащих, а также:

  • Пользуются правами, предусмотренными трудовым законодательством гражданских работников.
  • Не подлежат военным приказам, но могут исполнять административные приказы управления.

Также они могут продвигаться по службе в рамках гражданской государственной службы, получая более высокие должности административного характера и проходить дополнительные курсы повышения квалификации, но в основном гражданского направления.

Военнослужащие ТЦК могут иметь ненормированный рабочий день, включая дежурство и работу в выходные дни. Кроме того:

  • Подлежат военной дисциплине и законодательству о военной службе.
  • Подчиняются военным приказам и могут быть вовлечены в военные операции.

Они имеют возможность карьерного роста в рамках военной службы, получая звания и должности высшего уровня. Постоянно проходят военную подготовку, обучение и тренировку для повышения квалификации и готовности.

Следовательно, обе категории важны для эффективного функционирования ТЦК и поддержания национальной безопасности.

Сотрудники территориальных центров комплектования не носят военную форму, в отличие от военнослужащих ТЦК. Поэтому, если вы видите на улицах города людей из ТЦК, которые проверяют военно-учетные документы - они военнослужащие ТЦК, структуры Вооруженных сил Украины.

Напомним, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, начиная с 2022 года.

ТЦК отказались от бумажного учета лиц в пользу ведения электронного учета на базе Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов на законодательном уровне.

Ранее РБК-Украина рассказывало, какие полномочия имеют ТЦК и СП, приводя соответствующий список.

Добавим, недавно в одном из областных ТЦК и СП заявили, что в случае угрозы жизни военнослужащих по нападавшим будут открывать огонь на поражение.

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