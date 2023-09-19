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Працівник поліції продавав інформацію про Кабмін. Ще одному фігуранту оголосили підозру

Фото: працівник поліції продавав інформацію про Кабмін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Слідчі Державного бюро розслідувань викрили ще одного фігуранта справи, у якій колишній правоохоронець продавав інформацію про українських чиновників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

За даними відомства, підозрюваний виступав посередником між засновником агенції та чинним правоохоронцем та спонукав останнього до активізації "вигідного співробітництва".

Він також раніше працював у правоохоронних органах.

Нагадаємо, 11 вересня слідчі ДБР викрили роботу приватної агенції з надання детективних послуг. Тоді було з'ясовано, що колишній правоохоронець заснував структуру після звільнення у запас. Разом зі ще одним поплічником вони діставали інформацію з державних баз даних.

Фігуранти справи через чати та групи у месенджерах знаходили клієнтів, які були готові платити за приватну інформацію щодо адрес проживання, номерів автомобілів і мобільних телефонів громадян, а також відомості про перетин держкордону.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від призову до армії. У рамках справи проведено майже сотню обшуків у військкоматах 11 областей України.

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