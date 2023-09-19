Працівник поліції продавав інформацію про Кабмін. Ще одному фігуранту оголосили підозру

За даними відомства, підозрюваний виступав посередником між засновником агенції та чинним правоохоронцем та спонукав останнього до активізації "вигідного співробітництва".

Він також раніше працював у правоохоронних органах.

Нагадаємо, 11 вересня слідчі ДБР викрили роботу приватної агенції з надання детективних послуг. Тоді було з'ясовано, що колишній правоохоронець заснував структуру після звільнення у запас. Разом зі ще одним поплічником вони діставали інформацію з державних баз даних.

Фігуранти справи через чати та групи у месенджерах знаходили клієнтів, які були готові платити за приватну інформацію щодо адрес проживання, номерів автомобілів і мобільних телефонів громадян, а також відомості про перетин держкордону.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від призову до армії. У рамках справи проведено майже сотню обшуків у військкоматах 11 областей України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.