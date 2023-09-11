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Працівник поліції через "детективне агенство" продавав інформацію про Кабмін

Фото: поліція (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Слідчі викрили колишнього працівника поліції, який створив "детективне агенство" для продажу приватної інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

За даними відомства, правоохоронець був звільнений в запас, але після цього він заснував приватну агенцію з надання детективних послуг. До цієї роботи він залучив свого товариша, який продовжував нести службу в правоохоронних органах.

Вони за допомогою месенджерів спілкувалися зі своїми "клієнтами", які були готові платити за приватну інформацію щодо адреси проживання, номерів автомобілів і мобільних телефонів громадян, а також відомості про перетин державного кордону.

Правоохоронець знаходив у базах даних та копіював приватну інформацію. Ціна "послуги" в середньому становила 200 доларів в залежності від обсягу інформації.

Під час обшуків було виявлено великий масив замовлень щодо громадян України. В тому числі були і замовленням щодо чиновників та Кабінету міністрів. Інформація щодо них під час російської агресії могла завдати великої шкоди інтересам України.

Чинного працівника поліції було відсторонено від служби та оголошено про підозру. Його спільнику також повідомлено про підозру у збуті інформації з обмеженим доступом.

Фігурантам справи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від призову до армії. У рамках справи проведено майже сотню обшуків у військкоматах 11 областей України.

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ДБР