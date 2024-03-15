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"Працевлаштування" за кордоном. ДПСУ викрила нову схему незаконного виїзду

Фото: прикордонники викрили нову схему (facebook.com zahidnuy kordon)
Автор: Каріна Левицька

Українець вигадав нову схему збагачення за допомогою незаконного виїзду чоловіків за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Правоохоронці встановили, що 44-річний українець обіцяв своїм "клієнтам" працевлаштування на одному з підприємств.

Надалі для чоловіків виготовляли пакет документів для закордонного відрядження. За таку "послугу" зловмисник отримував 6 500 доларів з однієї особи. 

 

"Організатора незаконної схеми затримали прикордонники зі співробітниками Нацполіції після отримання ним частини грошей. Досудове розслідування триває", - повідомили в ДПСУ.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Наприклад, прикордонники затримали двох "спринетрів", які змогли не подолати протитранспортний рів.

Крім того, на кордоні зі Словаччиною прикордонники затримали групу чоловіків призовного віку, а згодом і їх "переправника".

РБК-Україна також повідомляло, що нещодавно прикордонники затримали порушника, який у латексній масці, плащі-мантії та гідрокостюмі намагався "магічно" зникнути з України.

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