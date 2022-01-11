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Практически вся Кения осталась без электричества

Автор: Ольга Белей

В Кении из-за падения опор ЛЭП прекращена подачи электроэнергии на территории практически всей страны. Опоры обрушились на 220-километровом участке Киамбере - Эмбакаси, по которому электроэнергия подается в национальную сеть с ГЭС Киамбере на реке Тана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственную компанию Kenya Power.

"Мы остались без электроснабжения из-за обвала опор на высоковольтной линии электропередачи Киамбере - Эмбакасе сегодня утром в 10:45", - говорится в заявлении.

В компании также уточнили, что продолжаются восстановительные работы.

Стоит отметить, что электричества не было в столице Найроби, а также в ряде провинций.

Напомним, В Ливане 8 января на всей территории страны отключили электричество. Обесточен был даже аэропорт Бейрута.

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Кения