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В Праге запретили посещать родных в больницах

Прага, Суббота 19 сентября 2020 15:18
В Праге запретили посещать родных в больницах
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Праге (Чехия) введен запрет на посещение госпитализированных близких и родственников. Это решение приняли в связи со вспышкой коронавируса.

Об этом сообщает Радио Прага.

Отметим, вчора в Праге было 2111 новых случаев коронавируса. Всего в стране 22 тысяч заражений. Наиболее пораженными регионами является Прага, Центральная Чехия, Кромержиш, Угерске-Градиште и Хеб.

Ситуация настолько сложная, что требует быстрого запрета на территории Праги всех публичных мероприятий.

Напомним, 13 сентября в Чехии заявили о начале второй волны коронавируса.

Также о второй волне коронавируса заявило правительство Австрии, там с пятницы на субботу подтвердили 869 новых случаев COVID-19. При этом население страны составляет 9 млн человек.

Ранее в Австрии из-за увеличения числа заражений коронавирусом ввели масочный режим в магазинах и школах.

Отметим, что Армения продлила карантин из-за коронавируса до января 2021 года.

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