В Праге горело посольство США

Фото: возле посольства США в Праге (blesk.cz)

На территории посольства загорелся объект, на котором производились строительные работы

В Праге на территории посольства Соединенных Штатов произошел пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Around Prague.

По информации издания, в четверг, 10 января, была вызвана пожарная команда к посольству США в Праге. На его территории загорелся объект, на котором производились строительные работы.

Всего в тушении пожара участвовали три пожарных расчета.

Пожарным пришлось вручную тянуть пожарные шланги на расстояние более 300 метров, так как проезд техники на территорию посольства запрещен, а разрешения получить не удалось.

Отмечается, что в саду посольства ведутся строительные работы.

Причины возгорания будут расследоваться сотрудниками посольства США, в результате пожара никто не пострадал.

Фото: возле посольства США в Праге

Напомним, в Австралии полиция задержала мужчину который отправлял подозрительные посылки в дипломатические офисы страны. Подозреваемым оказался 48-летний житель города Шеппартон. Он отправлял по почте опасные посылки в посольства и консульства ряда стран в Мельбурне, Канберре и Сиднее. Приблизительно, мужчина успел отправить 38 посылок.