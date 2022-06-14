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Прага закрывает центр приема беженцев: где будут принимать украинцев в Чехии

Фото: украинских беженцев не будут принимать в Праге (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

В ночь с 15 на 16 июня в Праге (Чехия) закроют Региональный центр содействия Украине (KACPU), в котором принимают украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Чешское радио".

Как заявил вице-премьер, министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, после закрытия центра в Праге украинских беженцев будут регистрировать в других регионах. По его словам, оформление документов может стать менее комфортным для прибывающих.

Он также подчеркнул, что все центры помощи нормализуют график работы с начала летних каникул. Это означает, что может сократиться часы их работы в зависимости от количества беженцев.

Закрытие центра в районе Высочаны связано с перегруженностью Праги по сравнению с другими регионами.

Напомним, в мае Чехия ужесточила правила приема беженцев из Украины. Норма касалась ромов, которые помимо украинского могут иметь венгерский паспорт.

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