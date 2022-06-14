Прага закриває центр прийому біженців: де прийматимуть українців у Чехії

Як заявив віце-прем'єр, міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан, після закриття центру в Празі українських біженців реєструватимуть в інших регіонах. За його словами, оформлення документів може стати менш комфортним для прибуваючих.

Він також підкреслив, що всі центри допомоги нормалізують графік роботи з початку літніх канікул. Це означає, що може скоротитися години їх роботи в залежності від кількості біженців.

Закриття центру в районі Височани пов'язано з перевантаженістю Праги в порівнянні з іншими регіонами.