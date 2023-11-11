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ППО збила всі ворожі цілі під час останньої атаки на Київ

Фото: ППО збила всі цілі на підступах до Києва (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Ввечері 10 листопада росіяни запустили по Києву дрони-камікадзе типу Shahed. ППО збила всі ворожі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Там зазначили, що РФ запускала дрони з південного напрямку. Усі ворожі цілі було знищено ще на підступах до Києва. За попередніми даними, в самій столиці без жертв та руйнувань.

"Існує велика ймовірність, що ворог таким чином перевіряє систему ППО Києва. Тому не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - закликали в КМВА.

Російські атаки по Україні

Російські окупанти запустили ударні дрони по Україні 10 листопада ввечері. Безпілотники фіксували у низці областей, а в Києві працювала ППО. Пізніше вибухи пролунали в Одеській області.

А вранці 21 вересня росіяни теж влаштували масований ракетний обстріл України. Під ударом опинилися Київ, Рівне, Харків, Черкаси та Хмельницький. Крім цього, у деяких областях працювало ППО.

Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що навколо столиці побудована багаторівнева система протиповітряної оборони (ППО), яка складається з різних видів озброєння. Водночас жодна ППО, в тому числі і столиці, не гарантує повний захист.

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