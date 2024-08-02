ППО збила більше 10 дронів на півдні та сході України за добу

Сили ППО збили 11 російських дронів. Всі вони були "приземлені" на сході та півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

Зокрема, на півдні були сбиті один "Шахед", два "Supercam", три "Ланцет", а на сході - один "Орлан-10" та чотири БПЛА невстановленого типу.

"За минулу та поточну добу на південному та східному напрямках протиповітряною обороною збито 11 БпЛА різних типів", - йдеться у повідомленні.

Дрони у війні в Україні

Україна у липні 2024 року запустила майже на сотню більше ударних дронів, ніж Російська Федерація.

При цьому "Агентство оборонних закупівель" уклало угоду з українським виробником на постачання наземних дронів-камікадзе. Йдеться про 3 млрд гривень. Додамо, що Україна може за рік виробити понад 3 млн дронів різних типів.

Нагадаємо, за останню добу загалом ЗСУ збили 37 російських дронів.

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