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ПВО сбила более 10 дронов на юге и востоке Украины за сутки

Украина, Пятница 02 августа 2024 09:40
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ПВО сбила более 10 дронов на юге и востоке Украины за сутки Фото: ПВО сбила 11 дронов РФ разных типов на юге и востоке за сутки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Силы ПВО сбили 11 российских дронов. Все они были "приземлены" на востоке и юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"За прошедшие и текущие сутки на южном и восточном направлениях противовоздушной обороной сбито 11 БпЛА разных типов", - говорится в сообщении.

В частности, на юге были сбиты один "Шахед", два "Supercam", три "Ланцет", а на востоке - один "Орлан-10" и четыре БПЛА неустановленного типа.

Дроны в войне в Украине

Украина в июле 2024 года запустила почти на сотню больше ударных дронов, чем Российская Федерация.

При этом, "Агентство оборонных закупок" заключило соглашение с украинским производителем на поставку наземных дронов-камикадзе. Речь идет про 3 млрд гривен. Добавим, что Украина может за год произвести более 3 млн дронов разных типов.

Напомним, за последние сутки в общей сложности ВСУ сбили 37 российских дронов.

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