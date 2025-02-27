ППО вночі збила 90 "Шахедів": скільки всього дронів росіяни запустили по Україні

У ніч на четвер, 27 лютого, російська армія запустила по території України 166 ударних дронів по типу Shahed. Сили ППО працювали у 11 областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.
У ніч на 27 лютого, з 20:00 26 лютого, противник атакував 166-ма ударними дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.
Дрони було запущено з напрямків:
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 90-х ударних дронів типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.
Також 72 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені, без негативних наслідків. Внаслідок ворожої атаки постраждали Київська, Чернігівська та Сумська області.
Нагадаємо, вчора ввечері сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві та Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
Також пізно ввечері, 26 лютого, у Києві пролунала серія вибухів. У КМВА попереджали українців, що існує загроза застосування безпілотників. Крім цього сили ППО працювали і в київській області, щоб збити російські безпілотники.
Окрім цього повторні вибухи у столиці лунали вже під ранок 27 лютого. Тоді також повідомлялось про роботу ППО у столиці.
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