ППО України знищила 14 "Бандеролей" і десятки дронів за день, атака триває

Раніше РБК-Україна писало, що у ніч на 10 листопада Росія запустила по Україні балістичну ракету та 162 безпілотники. Сили ППО знешкодили 135 дронів, але є влучання на 19 локаціях.

Крім того, уночі 9 листопада Росія атакувала Україну 317 дронами, 105 з них були реактивними. Сили оборони збили або подавили більшість цілей, але все ж є "прильоти".