ПВО Украины уничтожила 14 "Бандеролей" и десятки дронов за день, атака продолжается

Ранее РБК-Украина писало, что в ночь на 10 ноября Россия запустила по Украине баллистическую ракету и 162 беспилотника. Силы ПВО обезвредили 135 дронов, но есть попадания на 19 локациях.

Кроме того,ночью 9 ноября Россия атаковала Украину 317 дронами, 105 из них были реактивными. Силы обороны сбили или подавили большинство целей, но все же есть "прилеты".