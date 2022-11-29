ППО та швидкий ремонт. Шмигаль вказав на два фактори для покращення ситуації з енергетикою

За словами очільника уряду, енергосистема України залишається цілісною - заживлені всі регіони, крім Херсонської області. Загалом виробництво електроенергії покриває 70% від потреб, дефіцит становить 30%.

"Два ключові компоненти, аби ситуація покращилася: потужна протиповітряна оборона, яка здатна захистити наше небо, і швидкі ремонти пошкодженого енергетичного обладнання. Стосовно ППО. За останній місяць є суттєвий прогрес. Насамперед завдяки постачанню сучасних західних систем", - поясним прем'єр.

Другим важливим аспектом, за словами Шмигаля, є ремонти та постачання додаткового енергообладнання. І наразі у розв'язання цього питання Україні допомагає майже вся Європа, а також США, Канада та Японія.

"Водночас потрібно розуміти, що виробництво, ремонт та встановлення нового енергетичного обладнання - це надзвичайно складний технологічний процес, який у мирний час міг займати багато місяців. Сьогоднішній час не мирний, а тому намагаємося місяці перетворити в тижні, а тижні - у дні. Тисячі енергетиків для цього працюють щодня та щоночі", - додав він.