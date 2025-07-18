ППО та "коаліція рішучих": Зеленський провів годинну розмову з Макроном
Президент України Володимир Зеленський провів "дуже змістовну" годинну телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Зеленського в Telegram.
За його словами, обговорили ситуацію на передовій та першочергові оборонні потреби України. Також детально говорили про зміцнення української ППО, зокрема про постачання ракет для систем SAMP/T та фінансування дронів-перехоплювачів.
"Будемо готувати спільні рішення з Францією та партнерами на рівні міністрів оборони та міністрів закордонних справ щодо нових кроків у захисті життя наших людей від російських ударів", - написав він.
Окремо Зеленський відзначив домовленість про підготовку пілотів для "міражів": Франція готова приймати на навчання додаткових пілотів на додаткових літаках.
Також обговорили роботу у форматі "коаліції рішучих" та реалізацію домовленостей нещодавньої зустрічі.
"Разом працюємо і з американськими партнерами, щоб Росія відчувала дійсно глобальний тиск. Кожен день затягування війни має відображатись дійсно болісними наслідками для Росії", - додав президент України.
Нагадаємо, 10 липня в Римі президент Володимир Зеленський розповів, що Україна розробила і вдало випробувала дрони-перехоплювачі, які збивають "шахеди". За його словами, українська промисловість може їх масово виробляти, але для цього потрібні гроші.
Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр Британії Кір Стармер 17 липня заявив, що "коаліція рішучих" працює над планами відправки в Україну сил стримування.
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