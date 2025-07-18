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ПВО и "коалиция решительных": Зеленский провел часовой разговор с Макроном

Украина, Пятница 18 июля 2025 13:08
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ПВО и "коалиция решительных": Зеленский провел часовой разговор с Макроном Фото: Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон (president.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский провел "очень содержательный" часовой телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Зеленского в Telegram.

По его словам, обсудили ситуацию на передовой и первоочередные оборонные потребности Украины. Также подробно говорили об укреплении украинской ПВО, в частности о поставках ракет для систем SAMP/T и финансировании дронов-перехватчиков.

"Будем готовить совместные решения с Францией и партнерами на уровне министров обороны и министров иностранных дел относительно новых шагов в защите жизни наших людей от российских ударов", - написал он.

Отдельно Зеленский отметил договоренность о подготовке пилотов для "миражей": Франция готова принимать на обучение дополнительных пилотов на дополнительных самолетах.

Также обсудили работу в формате "коалиции решительных" и реализацию договоренностей недавней встречи.

"Вместе работаем и с американскими партнерами, чтобы Россия чувствовала действительно глобальное давление. Каждый день затягивания войны должен отражаться действительно болезненными последствиями для России", - добавил президент Украины.

Напомним, 10 июля в Риме президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина разработала и удачно испытала дроны-перехватчики, которые сбивают "шахеды". По его словам, украинская промышленность может их массово производить, но для этого нужны деньги.

Как сообщало РБК-Украина, премьер Британии Кир Стармер 17 июля заявил, что "коалиция решительных" работает над планами отправки в Украину сил сдерживания.

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