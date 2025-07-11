ППО, санкції та оборонна співпраця: Сибіга провів зустріч із представниками Конгресу США

"Я був радий зустрітися з представниками Палати представників США", - зазначив Сибіга.

За його словами, він підтвердив прихильність України до досягнення справедливого миру та поінформував американських партнерів про зростання терору з боку Росії, зокрема проти цивільного населення.

Сибіга наголосив, що Москва відкидає всі мирні ініціативи Києва й у відповідь лише посилює авіаудари. У зв’язку з цим він підкреслив важливість зміцнення системи протиповітряної оборони України.

Під час зустрічі сторони обговорили і необхідність запровадження нових жорстких санкцій проти РФ. Як зазначив представник ОП, мета санкцій - позбавити Росію ресурсів для ведення війни.

"Ми вдячні Конгресу США та обом партіям за їхню непохитну підтримку України в нашій обороні від російської агресії", - додав Сибіга.

Він також привітав позитивні сигнали від Конгресу США щодо готовності підтримувати і розширювати оборонну співпрацю з Україною. За словами посадовця, Україна як відданий союзник готова ділитися своїми знаннями та технологіями.

Сибіга підкреслив, що міцне стратегічне партнерство між Україною і США має ключове значення для забезпечення миру й безпеки в трансатлантичному просторі.

Відновлення поставок зброї США для України

Західні ЗМІ повідомляють, що минулого тижня США тимчасово зупинили постачання окремих видів озброєння Україні. Серед них - ракети для систем протиповітряної оборони та високоточні боєприпаси. У Білому домі пояснили, що така пауза пов’язана з аудитом запасів на американських складах і охоплює не лише Україну, а й інших партнерів США по всьому світу.

Однак після телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським 3 липня і на тлі зростання інтенсивності російських атак, президент США Дональд Трамп заявив про намір збільшити обсяг військової допомоги для України.