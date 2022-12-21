ППО Patriot допоможуть Україні, але матимуть обмежений ефект, - експерти

"Вони мають велику точність, високу швидкість поразки, тому вони справді захищають землю від дуже конкретних цілей", - заявив генерал-майор у відставці Джеймс Маркс.

Генерал-лейтенант Марк Хертлінг, колишній командувач армії США в Європі, зазначив, що, ймовірно, є деякі завищені очікування щодо того, що батарея Patriot зможе зробити для України. Наприклад, вона не буде доступною для використання одразу після того, як США погодяться її надати — для навчання військовослужбовців знадобиться кілька місяців.

За його словами, навчання фахівців у США займає близько року. До того ж новий комплекс ППО не зможе забезпечити суцільне покриття для всієї території України.

"Ці системи не переміщуються по полю бою. Ви розміщуєте їх десь, що захищає вашу саму стратегічну мету, наприклад, у Києві. Якщо хтось думає, що це буде система, яка зможе закрити 800-кілометровий кордон між Україною та Росією , він просто не знає, як ця система працює", - додав Хертлінг.

Повідомляється, що ракети Patriot коштують приблизно 4 мільйони доларів за штуку. За словами Хертлінга, такі дорогі боєприпаси, швидше за все, не будуть використовуватися для збивання кожної ракети, яку Росія запускає у напрямку України.

"Це не та система, яка переслідуватиме безпілотники або балістичні ракети малого розміру", - додав він.