"ППО окупантів не встигає працювати". У Мелітополі пролунало понад 5 вибухів, - мер

"В поки що окупованому Мелітополі "певео" рашистів не встигає працювати. Місцеві жителі повідомляють про понад п'ять вибухів", - написав Федоров.

За його словами, найгучніше було в районі "Автокольорлиту".

"Чекаємо на подробиці від наших військових", - додав мер міста.

Ситуація в Мелітополі

Російські війська окупували Мелітополь у перші місяці повномасштабного вторгнення. Однак останнім часом в місті часто чують "прильоти" по базах російських військ.

Також нагадаємо, що українські військові ведуть наступальні дії у Запорізькій області. Бої йдуть на двох напрямках - Мелітопольському та Бердянському.

Зокрема, нещодавно українські війська звільнили населений пункт Роботине та продовжують наступ у бік Токмака, який знаходиться на шляху до Мелітополя.