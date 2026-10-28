ППО для "Нової пошти", кадровий голод і страхування ризиків: про що говорили на КМЕФ у Києві

Відкриваючи форум, Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що росія посилила атаки на українську економіку.

За його оцінками, прямі збитки вже перевищили 7,7 млрд доларів, а понад 1 млн кв. м нерухомості пошкоджено або знищено.

До кінця року державний бюджет недоотримає близько 1,5 млрд доларів запланованих надходжень.

Втім, попри наслідки війни, економіка продовжує працювати завдяки стійкості підприємців.

“Усвідомлюємо, наскільки зараз важливо підтримувати український бізнес взамін на цю стійкість, взамін на цю сумлінну роботу”, - наголосив очільник уряду.

За даними прем'єра, уряд продовжує програми пільгового кредитування та розвиває механізми страхування воєнних ризиків.

За програмою “5-7-9%” видано кредитів вже на 580 млрд грн, а 457 підприємств застрахували майно через Експортно-кредитне агентство.

Наступним кроком стане створення ширшої системи страхування воєнних ризиків, куди держава спрямує 1 млрд доларів і розраховує залучити ще 3 млрд доларів від міжнародних партнерів.

Форум КМЕФ

Серед зовнішніх викликів - посилення торговельних обмежень ЄС для українських експортерів, зокрема виробників металургійної та аграрної продукції.

Представники бізнесу говорили про скорочення доступу до європейського ринку, а торговий представник України Тарас Качка - про прискорення інтеграції до внутрішнього ринку Союзу та розширення промислового безвізу.

Гострою залишається й кадрова проблема. Міграційні втрати експерти оцінюють у 5 млн людей, тоді як підприємства відчувають нестачу кваліфікованих працівників. Серед можливих рішень обговорювали дуальну освіту та створення умов для повернення українців через робочі місця й доступне житло.

Паралельно компанії переглядають протоколи безпеки та впроваджують автономні рішення. Співвласник групи NOVA Вячеслав Климов розповів, що “Нова пошта” створила власну систему ППО, яка вже збиває ворожі БПЛА, та розвиває власний пожежний підрозділ.

Своєю чергою технологічний партнер форуму Mastercard активно впроваджує штучний інтелект для кібербезпеки та тестує супутникову автономність фінансової інфраструктури.

Ініціатор КМЕФ та засновник холдингу UFuture Василь Хмельницький підкреслив, що принциповою позицією для українських компаній у нинішніх умовах є взаємна підтримка та закупівля товарів і послуг всередині країни для збереження робочих місць.

Сергій Корецький

Головний запит бізнесу до держави - передбачувані правила, страхування воєнних ризиків і рішення щодо кадрового дефіциту. Витрати на безпеку й відновлення обмежують можливості для нових інвестицій.

“Ми проводили КМЕФ і в умовах пандемічних обмежень, і після початку повномасштабного вторгнення. Цього року особливо гостро постало питання, як не лише зберегти роботу підприємств під час війни, а й не втратити можливості для розвитку. Готових рішень для всіх проблем немає, тому важливо об’єднувати досвід бізнесу, можливості держави та міжнародних партнерів”, - зазначив CEO КМЕФ Юрій Пивоваров.