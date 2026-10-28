ПВО для "Новой почты", кадровый голод и страхование рисков: о чем говорили на КМЭФ в Киеве

Открывая форум, Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что Россия усилила атаки на украинскую экономику.

По его оценкам, прямые убытки уже превысили 7,7 млрд долларов, а более 1 млн кв. м недвижимости повреждены или уничтожены.

До конца года государственный бюджет недополучит около 1,5 млрд долларов запланированных поступлений.

Впрочем, несмотря на последствия войны экономика продолжает работать благодаря устойчивости предпринимателей.

"Осознаем, насколько сейчас важно поддерживать украинский бизнес взамен на эту устойчивость, взамен на эту добросовестную работу", - подчеркнул глава правительства.

По данным премьера, правительство продолжает программы льготного кредитования и развивает механизмы страхования военных рисков.

По программе "5-7-9%" выданы кредиты уже на 580 млрд грн, а 457 предприятий застраховали имущество через Экспортно-кредитное агентство.

Следующим шагом станет создание более широкой системы страхования военных рисков, куда государство направит 1 млрд долларов и рассчитывает привлечь еще 3 млрд долларов от международных партнеров.

Форум КМЭФ

Среди внешних вызовов – усиление торговых ограничений ЕС для украинских экспортеров, в том числе производителей металлургической и аграрной продукции.

Представители бизнеса говорили о сокращении доступа к европейскому рынку, а торговый представитель Украины Тарас Качка – об ускорении интеграции во внутренний рынок Союза и расширении промышленного безвиза.

Острой остается и кадровая проблема. Миграционные потери эксперты оценивают в 5 млн человек, в то время как предприятия испытывают нехватку квалифицированных работников. Среди возможных решений обсуждалось дуальное образование и создание условий для возвращения украинцев через рабочие места и доступное жилье.

Параллельно компании пересматривают протоколы безопасности и внедряют автономные решения. Совладелец группы NOVA Вячеслав Климов рассказал, что "Новая почта" создала собственную систему ПВО, которая уже сбивает вражеские БПЛА, и развивает собственное пожарное подразделение.

В свою очередь, технологический партнер форума Mastercard активно внедряет искусственный интеллект для кибербезопасности и тестирует спутниковую автономность финансовой инфраструктуры.

Инициатор КМЭФ и основатель холдинга UFuture Василий Хмельницкий подчеркнул, что принципиальной позицией для украинских компаний в нынешних условиях есть взаимная поддержка и закупка товаров и услуг внутри страны для сохранения рабочих мест.

Сергей Корецкий

Главный запрос бизнеса к государству – предполагаемые правила, страхование военных рисков и решения по кадровому дефициту. Расходы на безопасность и восстановление ограничивают возможности новых инвестиций.

"Мы проводили КМЭФ и в условиях пандемических ограничений, и после начала полномасштабного вторжения. В этом году особенно остро встал вопрос, как не только сохранить работу предприятий во время войны, но и не потерять возможности для развития. Готовых решений для всех проблем нет, поэтому важно объединять опыт бизнеса, возможности государства и международных партнеров", - отметил CEO КМЭФ Юрий Пивоваров.