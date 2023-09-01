"ППО нічого не збила". Під Москвою палає завод з виробництва електроніки для ракет

За інформацією співрозмовника, "бавовна" сталася внаслідок атаки БПЛА, але точна їх кількість не уточнюється.

"Собянін (мер Москви - ред.) збрехав - нічого їхнє ППО не збила. Є пожежа в Люберцях, на Томілінському електронному заводі. На ньому росіяни виробляють електроніку для ракет", - розповів Юсов.

За даними видання, цю операцію організувало ГУР Міноборони. Проте в самій розвідці не підтверджують свою причетність чи непричетність до події.

Нічна атака дронів на Росію

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни знову жалілися на "атаку безпілотників". Спочатку вони збивали "невпізнаний об'єкт" у Пскові.

Потім про атаку БПЛА повідомили у Підмосков'ї, Курській та Бєлгородській області.

Так, за даними російських джерел, два БПЛА буцімто атакували місто Курчатів у Курській області. Там пошкоджена адміністративна будівля та житловий будинок.

Крім того, в московських аеропортах вночі оголошували план "Килим". Через що десятки рейсів на виліт і приліт затримуються.

Своєю чергою московський мер Сергій Собянін заявляв про "роботу ППО поруч із Люберцями" та зазначав, що нібито припинено чергову спробу прольоту безпілотника до Москви. Однак очевидці жалілися на вибухи, а згодом в мережі показали кадри з місця пожежі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.