UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"ППО нічого не збила". Під Москвою палає завод з виробництва електроніки для ракет

Фото: через атаку БПЛА під Москвою палає завод з виробництва електроніки для ракет (росЗМІ)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

У Люберцях (Московська область) після атаки БПЛА сталася пожежа на заводі. Там виготовляють електроніку для ракет.

Про це РБК-Україна розповів представник ГУР МО Андрій Юсов.

За інформацією співрозмовника, "бавовна" сталася внаслідок атаки БПЛА, але точна їх кількість не уточнюється.

"Собянін (мер Москви - ред.) збрехав - нічого їхнє ППО не збила. Є пожежа в Люберцях, на Томілінському електронному заводі. На ньому росіяни виробляють електроніку для ракет", - розповів Юсов.

За даними видання, цю операцію організувало ГУР Міноборони. Проте в самій розвідці не підтверджують свою причетність чи непричетність до події.

 

Нічна атака дронів на Росію

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни знову жалілися на "атаку безпілотників". Спочатку вони збивали "невпізнаний об'єкт" у Пскові.

Потім про атаку БПЛА повідомили у Підмосков'ї, Курській та Бєлгородській області.

Так, за даними російських джерел, два БПЛА буцімто атакували місто Курчатів у Курській області. Там пошкоджена  адміністративна будівля та житловий будинок.

Крім того, в московських аеропортах вночі оголошували план "Килим".  Через що десятки рейсів на виліт і приліт затримуються. 

Своєю чергою московський мер Сергій Собянін заявляв про "роботу ППО поруч із Люберцями" та зазначав, що нібито припинено чергову спробу прольоту безпілотника до Москви. Однак очевидці жалілися на вибухи, а згодом в мережі показали кадри з місця пожежі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Москваракетиатака дронівПожежаПодмосковьеГлавное управление разведки