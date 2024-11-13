ППО у Києві знищила кілька ракет і десяток дронів, - КМВА

Зранку Збройні сили РФ здійснили комбіновану ракетно-дронову атаку на Київ - першу за останні 73 дні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської військової адміністрації.
Атака почалася близько 6:30, коли в столиці було оголошено повітряну тривогу через загрозу удару безпілотників зі східного напрямку. На той момент крилаті ракети вже прямували в напрямку Київщини.
Під час заходу ракет на Київ противник одночасно завдав балістичного удару, завершивши його атакою дронів типу "Шахед"/Герань.
Атака тривала понад дві години, в ході яких сили оборони знищили кілька крилатих і балістичних ракет, а також близько десятка дронів. За словами Повітряних сил України, точну кількість знищених цілей та тип застосованого озброєння буде оприлюднено в офіційних звітах.
На цей момент інформації про постраждалих або руйнування в Києві немає.
Однак начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко закликав мешканців столиці залишатися уважними до сигналів тривоги, адже в Київській області триває повітряна тривога через загрозу нових ударів безпілотників.
Уночі та на ранок російські окупаційні сили здійснили чергову повітряну атаку на Україну, використовуючи ракети, дрони-камікадзе та авіабомби.
Також цієї ночі в Росії зафіксовано зліт шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які здатні нести ракетне озброєння.
Через атаку дронів "Шахедів" активізувалася робота протиповітряної оборони в Київській області. Зранку в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.