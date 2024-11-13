RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

ПВО в Киеве уничтожила несколько ракет и десяток дронов, - КГВА

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Утром Вооруженные силы РФ осуществили комбинированную ракетно-дроновую атаку на Киев - первую за последние 73 дня.

Атака началась около 6:30, когда в столице была объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара беспилотников с восточного направления. На тот момент крылатые ракеты уже направлялись в направлении Киевской области.

Во время захода ракет на Киев противник одновременно нанес баллистический удар, завершив его атакой дронов типа "Шахед"/Герань.

Атака продолжалась более двух часов, в ходе которых силы обороны уничтожили несколько крылатых и баллистических ракет, а также около десятка дронов. По словам Воздушных сил Украины, точное количество уничтоженных целей и тип примененного вооружения будет обнародовано в официальных отчетах.

На данный момент информации о пострадавших или разрушениях в Киеве нет.

Однако начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко призвал жителей столицы оставаться внимательными к сигналам тревоги, ведь в Киевской области продолжается воздушная тревога из-за угрозы новых ударов беспилотников.

Враждебная комбинированная атака на Украину

Ночью и утром российские оккупационные силы совершили очередную воздушную атаку на Украину, используя ракеты, дроны-камикадзе и авиабомбы.

Также этой ночью в России зафиксирован взлет шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, способных нести ракетное вооружение.

Из-за атаки дронов "Шахедов" активизировалась работа противовоздушной обороны в Киевской области. Утром в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевПВО