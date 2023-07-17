ППО і не тільки. Резніков обговорив із главою Пентагону плани завтрашнього "Рамштайна"

Зазначається, що міністри обговорювали пріоритети завтрашнього віртуального засідання Контактної групи з оборони України ("Рамштайн" - ред.).

На ньому основна увага буде приділена найближчим потребам України в протиповітряній обороні та боєприпасах, а також підтримці та матеріально-технічному забезпеченню України в довгостроковій перспективі.

"Остін поінформував міністра Рєзнікова про зусилля США з надання допомоги в галузі безпеки, а міністр Рєзніков представив оновлену інформацію щодо подій на фронті", - йдеться у повідомленні.

Інформація від Резнікова

Міністр оборони України повідомив, що вони з Остіном обмінялися враженнями про саміт НАТО у Вільнюсі та обговорили способи прискорення руху України до оперативної сумісності з Північноатлантичним альянсом.

Також Резніков подякував Остіну та американському народу за постачання касетних боєприпасів.

"Ми будемо використовувати їх з розумом, з обережністю і в суворій відповідності до заздалегідь обумовлених умов", - додав глава Міноборони України.

Нове засідання "Рамштайна"

Сьогодні міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що нове, 14-те, засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться у вівторок 18 липня.

Резніков розповів, що після саміту НАТО у Вільнюсі він взяв невелику перерву від діяльності у публічному просторі. Однак міністр задоволений зустріччю Альянсу.

Минула зустріч відбулась 15-го червня 2023 року в Брюсселі. На ній обговорили поточні військові потреби України і надали необхідну допомогу.