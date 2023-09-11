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ПВО, артиллерия и не только. Германия готовит новую военную помощь Украине, - Зеленский

Киев, Понедельник 11 сентября 2023 21:56
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ПВО, артиллерия и не только. Германия готовит новую военную помощь Украине, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Германия предоставит Украине новое вооружение в рамках военной помощи. В частности, в пакет войдет артиллерия и средства противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Есть сегодня хорошая новость: готовим усиление пакета оборонной поддержки от Германии. ПВО, артиллерия, техника. То, о чем договаривались с канцлером Шольцем (канцлером Германии Олафом Шольцем - ред.)", - заявил глава государства.

По его словам, военную помощь Украине обсуждали и во время сегодняшнего визита министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Киев.

Как отметил президент, очень важно, что партнеры Украины слышат потребности наших воинов и защиты нашей энергетики.

"Я уверен - будет результат. Двигаемся также и с другими нашими партнерами, в частности, по ПВО. Дополнительные системы в Украине будут", - добавил он.

Визит Бербок

Напомним, сегодня, 11 сентября, с неанонсированным визитом в Украину прибыла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Она провела переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским.

В ходе своего визита немецкая чиновница анонсировала помощь нашей стране для подготовки энергосистемы к зиме.

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