PPC Day: ІX ежегодная онлайн-конференция по контекстной рекламе

Хотите узнать, как извлекать максимальный эффект из рекламы и как не потратить бюджет впустую? Тогда это мероприятие точно заинтересует вас!

13 июня Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts организовывают бесплатную онлайн-конференцию PPC Day, которая посвящена самым эффективным и динамичным способам продвижения товаров и услуг в сети – контекстной и таргетированной рекламе.

Что вас ожидает в этот раз?

8 часов полезной насыщенной информации;

16 получасовых докладов, построенных на основе разборов реальных кейсов;

онлайн-общение в чате и возможность задать вопрос спикеру в прямом эфире;

бонусы, плюшки от организатор и партнеров.

Представители таких крупнейших компаний, как Google, Facebook, WebPromo, eLama, TripMyDream, Median ads, Promocean, Sotnik, Inweb и другие разберут кейсы и познакомят вас с лучшими инструментами оптимизации и контроля бюджета рекламных кампаний.

На конференции вы сможете:

1. Получить действительно сильный контент от ведущих специалистов отрасли



2. Узнать об эффективных инструментах и понять, куда двигаться дальше в своей работе



3. Разобраться, как управлять бюджетом рекламной кампании



4. Найти новые способы оптимизировать затраты на продвижение



5. Понять, как правильно использовать инструменты платного трафика для вашего бизнеса



6. Найти свежие идеи в кейсах и опыте других компаний



7. Задать интересующий вопрос спикеру в прямом эфире

Участие в онлайн-конференции бесплатное, вам всего лишь нужно зарегистрироваться.

А чтобы не упустить самое важное и иметь возможность изучить все до мелочей - приобретайте доступ к записям и презентациям. Кстати, сейчас у вас есть отличная возможность сэкономить и приобрести запись по стартовой цене. Не упустите шанс!

Начало в 10:00, не пропустите! Вносите в ежедневник и до встречи на PPC Day!

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Организаторы: WebPromoExperts, WebPromo, Alfabank

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