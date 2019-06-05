PPC Day: ІХ щорічна онлайн-конференція з контекстної реклами

Хочете дізнатися, як отримувати максимальний ефект з реклами і як не витратити бюджет даремно? Тоді цей захід точно зацікавить вас!

13 червня Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts організовують безкоштовну онлайн-конференцію PPC Day, яка присвячена самим ефективним і динамічним способів просування товарів і послуг в мережі контекстної і таргетованої реклами.

Що вас чекає в цей раз?

8 годин корисної насиченої інформації;

16 півгодинних доповідей, побудованих на основі розборів реальних кейсів;

онлайн-спілкування в чаті та можливість задати питання спікеру в прямому ефірі;

бонуси, плюшки від організатор та партнерів

Представники таких великих компаній, як Google, Facebook, WebPromo, eLama, TripMyDream, Median ads, Promocean, Sotnik, Inweb та інші розберуть кейси та познайомлять вас із найкращими інструментами оптимізації і контролю бюджету рекламних кампаній.

На конференції ви зможете:

Отримати дійсно сильний контент від провідних фахівців галузі Дізнатися про ефективні інструменти і зрозуміти, куди рухатися далі у своїй роботі Розібратися, як управляти бюджетом рекламної кампанії Знайти нові способи оптимізувати витрати на просування Зрозуміти, як правильно використовувати інструменти платного трафіку для вашого бізнесу Знайти свіжі ідеї в кейсах і досвід інших компаній Задати питання спікеру в прямому ефірі

Участь в онлайн-конференції безкоштовна, вам всього лише потрібно зарегистрироваться.

А щоб не втратити найважливіше і мати можливість вивчити все до дрібниць - купуйте доступ до записів і презентацій. До речі, зараз у вас є чудова можливість заощадити і придбати запис за стартовою ціною. Не упустіть свій шанс!

Початок в 10:00, не пропустіть! Вносьте в щоденник і до зустрічі на PPC Day!

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Організатори: WebPromoExperts, WebPromo, Alfabank "

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