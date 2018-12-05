PPC Day: ежегодная бесплатная онлайн-конференция по контекстной рекламе

Хотите узнать, как извлекать максимальный эффект из рекламы и как не потратить бюджет впустую? Тогда это мероприятие то, что заинтересует вас.

14 декабря Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts приглашает всех на бесплатную онлайн-конференцию по контекстной и таргетированной рекламе - PPC Day.

А это значит, что не отходя от экранов своих мониторов, вы услышите доклады от представителей таких крупнейших компаний, как Google, Facebook, Busfor.ua, MOYO.ua, WebPromo, LivePage, UaMaster, Sotnik, MGID, Inweb, Comfy.ua, Serpstat, Hubber, Rookee и многих других. Докладчики разберут реальные кейсы и познакомят вас с лучшими инструментами оптимизации и контроля бюджета рекламных кампаний.

Что вас ожидает в этот раз?

9 часов полезной насыщенной информации;

17 получасовых практических докладов;

онлайн-общение в чате и возможность задать вопрос спикеру в прямом эфире;

бонусы, плюшки от организатор и партнеров.

Конференция будет особенно полезно, если вы:

владелец малого или среднего бизнеса, который хочет понять, как эффективно распределять бюджет на контекст;

интернет-маркетолог, который хочет быть в тренде и знать обо всех инструментах контекстной рекламы;

PPC-специалист, который хочет получить самую свежую и полезную информацию отрасли комплексно;

менеджер проектов, который хочет разобраться, как правильно работать с самым эффективным инструментом продаж онлайн.

Как попасть на конференцию?

Участие в онлайн-конференции бесплатное, вам всего лишь нужно зарегистрироваться. А чтобы не упустить самое важное и иметь возможность изучить все до мелочей - приобретайте доступ к записям и презентациям. Кстати, сейчас у вас есть отличная возможность сэкономить и приобрести запись по стартовой цене.

Вносите в ежедневник и до встречи на PPC Day!

Когда: 14 декабря, пятница, 9:00 - 18:00 (по Киеву)

Где: online

Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts, WebPromo, MGID, Rookee, Hubber



Видеоприглашение: https://www.youtube.com/embed/DEdwdVQ0VkI



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