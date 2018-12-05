PPC Day: щорічна безкоштовна онлайн-конференція з контекстної реклами

Хочете дізнатися, як отримувати максимальний ефект з реклами і як не витратити бюджет даремно? Тоді цей захід те, що зацікавить вас.

14 грудня Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts запрошує всіх на безкоштовну онлайн-конференцію з контекстної і таргетованої реклами - PPC Day.

А це значить, що не відходячи від екранів своїх моніторів, ви почуєте доповіді від представників найбільших компаній, як Google, Facebook, Busfor.ua, MOYO.ua, WebPromo, LivePage, UaMaster, Sotnik, MGID, Inweb, Comfy.ua, Serpstat, Hubber, Rookee і багатьох інших. Доповідачі розберуть реальні кейси та познайомлять вас із найкращими інструментами оптимізації і контролю бюджету рекламних кампаній.

Що вас чекає в цей раз?

9 годин корисної насиченої інформації;

17 півгодинних практичних доповідей;

онлайн-спілкування в чаті та можливість задати питання спікеру в прямому ефірі;

бонуси, плюшки від організатор та партнерів.

Конференція буде особливо корисно, якщо ви:

власник малого чи середнього бізнесу, який хоче зрозуміти, як ефективно розподіляти бюджет на контекст;

інтернет-маркетолог, який хоче бути в тренді і знати про всіх інструментах контекстної реклами;

PPC-спеціаліст, який хоче отримати найсвіжішу та корисну інформацію галузі комплексно;

менеджер проектів, який хоче розібратися, як правильно працювати з самим ефективним інструментом продажу онлайн

Як потрапити на конференцію?

Участь в онлайн-конференції безкоштовна, вам всього лише потрібно зарегистрироваться. А щоб не втратити найважливіше і мати можливість вивчити все до дрібниць - купуйте доступ до записів та презентацій. До речі, зараз у вас є чудова можливість заощадити і придбати запис за стартовою ціною.

Вносите в щоденник і до зустрічі на PPC Day!

Коли: 14 грудня, п'ятниця, 9:00 - 18:00 (за Києвом)

Де: online

Організатори і спонсори: WebPromoExperts, WebPromo, MGID, Rookee, Hubber



Відеозапрошення: https://www.youtube.com/embed/DEdwdVQ0VkI

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