На кордоні з Польщею протягом місяця можливі ускладнення руху: в чому причина

"За інформацією від польської сторони, розпочались ремонтні роботи асфальтного покриття у пункті пропуску "Гребенне - Рава-Руська", що попередньо триватимуть до 12 вересня 2024 року", - пише ДПСУ.

Зазначається, що ремонтні роботи наразі проводять на в'їзд в Україну на легковому напрямку та на вантажних паркінгах на в'їзд і виїзд.

Громадян закликають враховувати цю інформацію та при можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.

Ситуація на кордоні з Польщею

Протягом тривалого часу на кордоні Польщі та України проходили протести, втім, ситуація вже стабілізувалась й усі пункти пропуску розблоковані.

Через розпал туристичного сезону, нещодавно ДПСУ попереджала про збільшення пасажиропотоку на польському кордоні. На той момент збільшення пасажиропотоку зросло на 40%. Наприклад, лише 4 серпня, у пунктах пропуску у Львівській області кордон перетнули понад 9 тисяч автомобілів та понад 60 тисяч осіб.