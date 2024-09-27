У Тернопількій області вандал повикидав прапори та хрести з могил військових

Сьогодні вранці жителі села Млинівці виявили наслідки вандалізму на місцевому кладовищі. Невідомий позривав державні прапори та повикидав хрести з могил військовослужбовців.

Зазначається, що місцеві мешканці зателефонувало близько 8.20 до співробітників Кременецького райвідділу поліції та повідомили про те, що сталося на кладовищі біля села Млинівці.

Поліцейські виявили на місці події 11 пошкоджених могил українських військовослужбовців. Незабаром вони встановили особу зловмисника. За даними правоохоронців, ним був 44-річний житель Тернопільського району.

У поліції повідомили, що мотиви злочину поки що з’ясовуються. Також наразі вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Чоловіку інкримінують порушення згідно із ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою, іншим місцем поховання). Йому може загрожувати від трьох до п'яти років обмеження або позбавлення волі.

Також відомо, що в рамках досудового розслідування буде призначена відповідна експертиза щодо встановлення осудності фігуранта.

Фото: наслідки вандалізму на кладовищі у Тернопільській області (tp.npu.gov.ua)