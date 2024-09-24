Позовом до НКРЕКП "Укренерго" може спровокувати нову боргову кризу в енергетиці, - адвокат

"Цей позов є досить дивним, оскільки НЕК "Укренерго" не мав жодних претензій до розміру послуги, тоді коли її розрахував Гарантований покупець, погоджувало саме НЕК "Укренерго", а фінально затверджував регулятор. Чому претензії з’явились саме зараз і чому компанія демонструє свою непослідовність – питання відкрите", - написав Трохимець.

При цьому, він розповів про потенційні наслідки цього спору. За словами Трохимця, якщо виграє позивач, то це обернеться новою хвилею боргових проблем на ринку електроенергії.

"Простіше кажучи, "Укренерго" отримає можливість піти до Гарпоку та вимагати від нього повернення 0,8 млрд вже сплачених по послузі з ВДЕ коштів та не виплачувати 5,6 млрд, які нараховані, але ще не сплачені", - заявив адвокат.

На його думку, це призведе до того, що виробники з ВДЕ не лише не отримають 5,6 млрд грн, а ще й будуть вимушені «повернути» сплачені їм 0,8 млрд грн. Або ж цю сплачену суму їм зарахують як погашення боргів за вироблену електроенергію з ВДЕ в інші періоди.

"Це на рівному місці відкриває нову проблему, яка активній розбудові ВДЕ тільки заважатиме", - підкреслив адвокат.

Він вважає, що розгляд цієї та інших подібних справ в енергетиці будуть чудовим маркером того, чи збирається держава взагалі вирішувати проблему величезного дефіциту потужності в енергосистемі, який в найближчі роки можна зменшувати виключно завдяки будівництву зеленої генерації.

Як повідомлялося, борг ДП "Гарантований покупець" перед інвесторами у відновлювальну енергетику вже сягнув близько 16 млрд грн. Він виник через недоплати з боку компанії "Енергоатом". Ще 28,9 млрд грн боргу перед інвесторами у ВДЕ має "Укренерго" через дефіцитний тариф на передачу електроенергії – він заважає компанії повністю розрахуватися за збільшення частки електроенергії з ВДЕ